Лукашенко потребовал монополизировать систему производства и сбыта лекарств

Лукашенко поручил взять под жесткий контроль систему оборота и производства в стране лекарственных средств.

"Полностью должна быть создана в текущем году в первом полугодии монополизированная система - полностью прозрачная и подконтрольная вам - система производства и реализации лекарственных товаров: и отечественных, и импортных", - поручил Лукашенко ответственным за эту сферу чиновникам, посещая сегодня фармпредприятие "Минскинтеркапс".

По его словам, система в данной сфере должна быть выстроена по аналогии с производством, оборотом и импортом алкогольной или табачной продукции.

"Я не говорю, что вы цены будете устанавливать, еще что-то, но вы полностью возьмете под контроль все эти процессы в стране по производству, продажам внутри и импорту извне. Все надо взять под контроль", - подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание, что оборот лекарств, возможно, стоит контролировать даже жестче, чем алкогольной или табачной продукции.

"Какую вы схему предложите мне в первом полугодии, это я уже посмотрю. Здесь нам шутить нечего", - заявил Лукашенко.