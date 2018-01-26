Последнее обновление: 26.01.2018 16:13

Starbucks ждет слабого годового роста продаж из-за неудачного праздничного квартала

Starbucks Corp предупредила в четверг, что глобальный рост продаж в кофейнях сети в 2018 году окажется у нижней границы прогнозного диапазона из-за слабых показателей праздничного квартала.

Сопоставимые продажи кофеен Starbucks в Северной и Южной Америке выросли лишь на 2 процента за первый квартал, завершившийся 31 декабря, а число посетителей не изменилось. Аналитики, опрошенные фирмой Consensus Metrix, прогнозировали рост продаж на 3,3 процента.

“Праздничные (ограниченные по времени предложения) и товары не подействовали на наших клиентов так, как мы планировали”, - сказал глава компании Кевин Джонсон.

Он также связал разочаровывающие результаты с тем, что все больше людей отдают предпочтение онлайн-шопингу, а также с ослаблением спроса в дневные и вечерние часы.

Starbucks сообщила, что теперь ждет глобального роста сопоставимых продаж у нижней границы ранее озвученного прогнозного диапазона в 3-5 процентов.

Слабые сопоставимые продажи и прогноз затмили сообщение о том, что Starbucks надеется извлечь выгоду из снижения корпоративных налогов в США.

Компания повысила прогноз прибыли за исключением некоторых статей баланса на 2018 финансовый год до $2,48-$2,53 на акцию с $2,30-$2,33 на акцию.

Благодаря хорошим результатам в Китае чистая прибыль выросла за квартал до $2,25 миллиарда, или $1,57 на акцию, с $751,8 миллиона, или 51 цента на акцию, годом ранее.

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