Последнее обновление: 26.01.2018 15:45

Китай в прошлом году собрал рекордный объем таможенных пошлин

В 2017 году поступления Китая от взимания таможенных пошлин по итогам 2017 года составили рекордные 1,89 трлн юаней (около $300 млрд), передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

По словам главы управления Юя Гуанчжоу, собранный объем вырос на 23,26% по сравнению с 2016 годом.

Объем внешней торговли КНР увеличился в прошлом году на 14,2% после снижения показателей в течение 2-х лет.

Предприятия Китая смогли сэкономить около 53,08 млрд юаней в прошлом году за счет снижения пошлин или освобождения от их уплаты, поскольку Китай пересматривает политику налогообложения и активно сотрудничает с другими странами в рамках соглашений о свободной торговле.

Юй Гуанчжоу пообещал, что в 2018 году таможенное управление будет повышать эффективность взимания пошлин и усилит контроль над рисками, при этом процедуры таможенного налогообложения будут упрощаться и далее.

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