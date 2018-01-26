Трамп вступился за сильный доллар

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что хочет, чтобы доллар в конечном счете был сильным, в противовес комментариям министра финансов Стивена Мнучина днем ранее.

“Доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и я в конечном счете хочу видеть сильный доллар”, - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, добавив, что комментарии Мнучина были истолкованы неверно.

Доллар восстановил потери к корзине основных валют после комментариев американского лидера.

Трамп сказал, что слова Мнучина, по его мнению, были вырваны из контекста, а США сильны с точки зрения экономики и других сфер.

Мнучин сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что “более слабый доллар выгоден для нас с точки зрения торговли и возможностей”. Участники рынка сочли его комментарии отступлением от традиционной валютной политики США.

В четверг глава американского Минфина уточнил, что власти не обеспокоены стоимостью доллара в краткосрочной перспективе, назвав свои комментарии “вполне понятными и сбалансированными”.

“Мне казалось, мой вчерашний комментарий по поводу доллара был достаточно ясен”, - сказал Мнучин журналистам.

Мнучин подчеркнул, что США стремятся к справедливой экономической конкуренции.

“Мы хотим свободной, справедливой и взаимной торговли. Так что, я думаю, это совершенно ясно. Мы не пытаемся ввязываться в торговые войны. С другой стороны, мы намерены защищать интересы Америки”, - сказал он.

Тем не менее министры финансов Франции и Италии выразили озабоченность по поводу комментариев своего американского коллеги, толкнувших доллар к многолетним минимумам.

После комментариев Трампа индекс доллара отошел от трехлетних минимумов. С 12 апреля, когда Трамп сказал в интервью газете Wall Street Journal, что доллар “становится слишком сильным”, американская валюта потеряла около 12 процентов.

“Мы хотим, чтобы уровни валют отражали фундаментальные показатели экономики, - сказал министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. - Мы надеемся, что это останется общей позицией, потому что это ответственная позиция с экономической точки зрения”.