Последнее обновление: 25.01.2018 18:11

Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла максимального уровня с 2015 года

Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла сегодня самого высокого уровня с 2015 года на заявлениях председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги об инфляции, сообщает Financial Times.

М.Драги вновь выразил уверенность в том, что восстановление экономики в еврозоне подстегнет инфляцию. При этом он заявил, что вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ в 2018 году "крайне мала, если о ней вообще можно говорить".

В ходе торгов доходность поднималась до 0,636%. Курс евро ранее превысил $1,25 впервые с декабря 2014 года.

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