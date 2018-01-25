Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла максимального уровня с 2015 года

Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла сегодня самого высокого уровня с 2015 года на заявлениях председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги об инфляции, сообщает Financial Times.

М.Драги вновь выразил уверенность в том, что восстановление экономики в еврозоне подстегнет инфляцию. При этом он заявил, что вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ в 2018 году "крайне мала, если о ней вообще можно говорить".

В ходе торгов доходность поднималась до 0,636%. Курс евро ранее превысил $1,25 впервые с декабря 2014 года.