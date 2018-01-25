Германия заморозила экспорт вооружений в Турцию из-за операции в Африне

Действующее правительство ФРГ приостановило вплоть до формирования нового кабмина экспорт вооружений в Турцию, сообщает Spiegel со ссылкой на действующего главу МИД и вице-канцлера Зигмара Габриэля.

"Действующее федеральное правительство едино в том, что мы не можем предугадать результат коалиционных переговоров и подождем с обсуждением критических вопросов до формирования нового кабмина", - сказал Габриэль.

По информации Spiegel, прекращение экспорта вооружений связано с военной операцией Турции против курдских формирований в Африне на территории Сирии.

Приостановлены оказались и программы по модернизации танков Leopard, которые ранее были запрошены турецкой стороной. По информации издания, решение согласовано между Габриэлем и действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Федеральное правительство очень озабочено военным конфликтом на севере Сирии. Что касается актуального обсуждения по вопросу экспорта вооружений, то для правительства ясно, что мы не должны поставлять вооружения в регионы конфликта и не будем это делать", — заявил Габриэль.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.