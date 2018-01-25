Глава Банка Англии оценил ущерб британской экономики от Brexit в 10 млрд фунтов в год

Глава Банка Англии Марк Карни оценил ущерб для британской экономики от решения покинуть Евросоюз примерно в 10 миллиардов фунтов ($14,25 миллиарда) в год, сообщила газета Times в четверг.

По данным издания, вопрос о потерях экономики с момента проведения референдума Карни задали в Давосе - в кулуарах Мирового экономического форума.

Несмотря на то, что британская экономика показала лучшие результаты, чем ожидал британский регулятор после референдума, она росла минимальными темпами среди стран “Большой семёрки” в первые три квартала 2017 года.

По данным Times, Карни оценил потери в экономическом росте в 2/3-3/4 от дополнительных 350 миллионов фунтов государственных расходов в неделю - главного плюса Brexit по мнению сторонников выхода Британии из ЕС.