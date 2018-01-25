МВФ одобрил выбор Украины на пост главы Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко назначить главой центрального банка страны Якова Смолия.

“Я также приветствовала выдвижение кандидатуры на назначение полностью независимого и постоянного председателя правления Национального банка Украины”, - сказала Лагард, слова которой процитированы в сообщении МВФ по итогам ее встречи с Порошенко.

Порошенко 18 января предложил парламенту назначить главой Национального банка Якова Смолия, первого зампреда, исполняющего обязанности главы вместо ушедшей в отставку в мае прошлого года Валерии Гонтаревой.

Согласно Конституции, президент предлагает кандидатуру главы НБУ и назначает его после одобрения Верховной Рады.

Голосование может состояться не ранее 6 февраля, когда начнется новая сессия парламента.

Лагард и Порошенко встретились в среду вечером на полях Всемирного экономического форума в Давосе и обсудили причины, препятствующие выделению Украине очередного транша в рамках четырехлетней программы сотрудничества на сумму $17,5 миллиарда.

В прошлом году Киев получил только один транш в размере $1 миллиарда вместо первоначально планировавшихся четырех из-за промедления с согласованными с кредитором реформами. В частности, Украина не приняла закон об антикоррупционном суде, который должен стать ключевым инструментом искоренения коррупции в высших эшелонах власти.

“Мы провели хорошую и конструктивную встречу с президентом Порошенко и его командой, во время которой обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также принятие мер, которые могли бы создать предпосылки для завершения текущего пересмотра программы МВФ”, - сказала Лагард не раскрывая подробностей.

Пресс-служба украинского президента сообщила, что он заверил Лагард в приверженности Киева реформам.

“Сегодня мы договорились продолжить эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнить все, о чем мы договорились сегодня и в прошлом”, - сказал Порошенко, которого процитировала пресс-служба.