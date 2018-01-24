Последнее обновление: 24.01.2018 15:25

Квартальная выручка GE снизилась на 5%

Американский промышленный конгломерат General Electric Co в среду отчитался о 5-процентном снижении выручки и $10-миллиардном убытке в четвертом квартале, связанных со списанием в размере $11 миллиардов из-за страховых убытков и изменения налогового законодательства США.

Убыток от продолжающейся деятельности, причитающийся акционерам GE, составил $10,01 миллиарда в квартале, завершившемся 31 декабря, по сравнению с прибылью в $3,48 миллиарда годом ранее.

Убыток на акцию составил $1,15 по сравнению с прибылью в 39 центов за аналогичный период прошлого года.

GE на прошлой неделе сообщила, что проведет $11-миллиардное списание в четвертом квартале и в том числе зафиксирует расходы в размере $6,2 миллиарда в рамках пересмотра портфеля страховых операций финансового подразделения.

Общая выручка компании снизилась до $31,40 миллиарда с $33,09 миллиарда.

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