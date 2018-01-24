Ослабление доллара обеспечивает поддержку экономике США - министр финансов

Министр финансов США Стивен Мнучин не обеспокоен ослаблением доллара, считая это позитивным фактором для торговли.

Ослабление доллара США обеспечивает поддержку американской экономике за счет улучшения условий для внешней торговли, заявил министр, отвечая на вопросы журналистов в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящего в Давосе.

Таким образом, С.Мнучин отошел от обычной для представителей правительства США практики поощрения сильной американской валюты. Он отметил, что рынок американской валюты является одним из наиболее ликвидных, и краткосрочная динамика доллара не вызывает у него опасений, пишет газета The Guardian.

В долгосрочной перспективе устойчивость курса доллара будет являться сигналом устойчивости американской экономики, заявил С.Мнучин.

Долларовый индекс, отслеживающий колебания американской валюты относительно основных мировых валют, в настоящее время находится около трехлетнего минимума.

Министр также отметил "очень позитивный" отклик бизнеса на налоговую реформу, одобренную американскими законодателями в конце прошлого года.

Министр торговли США Уилбур Росс, отвечая на вопрос об угрозе торговой войны, заявил, что такая война уже идет какое-то время. "Разница в том, что американские войска теперь занимают оборону", - сказал он.

Говоря о потенциальном принятии Китаем ответных мер после введения США пошлин на импорт в страну стиральных машин и солнечных панелей, У.Росс ответил, что "каждый раз есть вероятность того, что вторая сторона примет меры в ответ". Однако также возникает вопрос о том, какие шаги предпримут США в дальнейшем, заявил он.