Японский экспорт в Китай и страны Азии достиг рекордных уровней, в то время как поставки увеличились тринадцатый месяц подряд в декабре, а промышленное производство в январе выросло до четырехлетнего пика.

Министерство финансов страны сообщило в среду, что экспорт в декабре вырос на 9,3 процента по сравнению с предыдущим годом после увеличения на 16,2 процента в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали рост экспорта на 10,1 процента.

Согласно результатам исследования, опубликованного в среду, производственная активность в Японии в январе росла максимальными темпами почти за четыре года.

Банк Японии во вторник дал более оптимистичную оценку перспективам инфляции, сигнализировав о своей убежденности в том, что восстановление экономики будет способствовать росту инфляции до целевого показателя в 2 процента.

В стоимостном выражении экспорт в декабре вырос до 7,3 триллиона иен ($66,27 миллиарда) - это максимальный объем с сентября 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис.

Экспорт в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Японии, в декабре увеличился на 15,8 процента в годовом выражении на фоне роста поставок полупроводникового оборудования и электронных компонентов до рекордных 1,5 триллиона иен.

Поставки в страны Азии в целом, на долю которых приходится более половины всего экспорта Японии, выросли на 9,9 процента в годовом выражении. При этом стоимость экспорта полупроводникового оборудования и запчастей для мобильных телефонов в Тайвань достигла рекордных 4,1 триллиона иен.

Экспорт в США увеличился на 3,0 процента к декабрю на фоне роста поставок строительного и горнодобывающего оборудования и стали. В предыдущем месяце рост составил 13,0 процента.

Положительное сальдо торгового баланса Японии с США в декабре сократилось на 1,0 процента до 712 миллиарда иен, продемонстрировав снижение впервые за шесть месяцев.