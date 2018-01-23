JPMorgan представил план инвестиций на сумму $20 млрд

Банк JPMorgan Chase & Co во вторник представил $20-миллиардный инвестиционный план, который позволит повысить зарплаты сотрудникам, увеличить штат и открыть новые отделения в свете масштабных изменений налогового законодательства США.

Ряд американских корпораций уже объявили о подобных планах, поскольку изменения в налоговом кодексе США, как ожидается, придадут мощный импульс экономическому росту, в частности, благодаря новым стимулам, направленным на привлечение капитальных вложений.

“Здоровье и сила компании позволяют нам осуществить эти долгосрочные и стабильные инвестиции”, - говорится в заявлении главы JPMorgan Джейми Даймона.

Крупнейший по размеру активов банк США сообщил, что повысит зарплаты 22.000 работникам в среднем на 10 процентов, при этом почасовая оплата труда будет варьироваться от $15 до $18. Кроме того, планируется принять на работу 4.000 новых сотрудников и открыть до 400 отделений JPMorgan в новых городах.

JPMorgan также намерен увеличить объемы кредитования малого бизнеса на $4 миллиарда, а также кредитование доступного жилья - на 25 процентов до $50 миллиардов.

Аналитики ожидают, что налоговая реформа позволит JPMorgan экономить на налогах порядка $4 миллиардов в год.

Акции JPMorgan колеблются около отметки $114,15 в ходе торгов до официального открытия биржевой сессии.