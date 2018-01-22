Последнее обновление: 22.01.2018 15:11

Золото составляет всего 6% золтовалютных запасов НБУ

Запасы золота в золотовалютных резервах Украины составляют 25 тонн. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

"Если сравнить нас на фоне других стран, то действительно мы - не самая большая страна по запасам золота в золотовалютных резервах, у нас всего 6%, 25 тонн", - заявил Чурий, которого цитирует "Экономическая правда".

По его словам, крупнейшие запасы золота находятся в резервах США, Германии, Италии и Франции.

Чурий отметил, что в 2017 году НБУ в общем купил валюты на 2,3 миллиарда долларов. В то же время для сглаживания колебаний на валютном рынке регулятор продал около 1 миллиарда долларов.

Таким образом резервы были увеличены на 1,3 миллиарда долларов. Общая сумма роста резервов за 2017 год составила 3,3 миллиарда долларов.

Напомним, объем международных резервов Украины по состоянию на 1 декабря составлял 18,906 миллиарда долларов.

Как сообщалось, в Раховском районе Закарпатской области обнаружили крупное месторождение золоторудных залежей.

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