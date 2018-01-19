Сенат США продлил программу слежки за иностранцами

Сенат Соединенных Штатов в четверг одобрил продление еще на шесть лет срока действия закона о слежке за иностранцами (Акта о негласном наблюдении в интересах внешней разведки, FISA).

Как сообщает CNN, законопроект поддержали 65 голосами, 34 - высказались против.

Теперь соответствующий документ будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

В соответствие с параграфом 705 закона правительству США разрешается собирать информацию о коммуникациях иностранных граждан, таких как электронные письма и телефонные звонки за пределами страны, без постановления суда.

Несмотря на то, что закон распространяется на людей, которые не являются гражданами США, критики предостерегают, что правительство может случайно контролировать своих собственных граждан, которые общаются с людьми, не являющимися гражданами Соединенных Штатов, за пределами страны.

В свою очередь сторонники закона утверждают, что программа помогает защитить американцев.