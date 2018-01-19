IBM отчиталась о росте выручки впервые за 6 лет, но прогноз разочаровал инвесторов

Выручка International Business Machines Corp выросла впервые за 23 квартала и превзошла прогнозы аналитиков, однако компания предупредила, что рост налоговой ставки в этом году отрицательно скажется на прибыли.

Компания ожидает стабильной маржи прибыли и роста выручки в 2018 году благодаря улучшению показателей новых подразделений, в частности занимающихся облачными вычислениями и услугами в сфере безопасности.

В то же время IBM прогнозирует операционную прибыль в размере как минимум $13,80 на акцию в 2018 году по сравнению с аналогичным показателем в 2017 году и прогнозом опрошенных Reuters аналитиков на уровне $13,92.

Выручка подразделения облачных вычислений компании подскочила на 30 процентов в последнем квартале. Выручка подразделений, которые IBM называет “стратегическими императивами”, выросла на 17 процентов.

Общая выручка увеличилась на 3,6 процента до $22,54 миллиарда, тогда как аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне $22,06 миллиарда.

IBM получила убыток в размере $1,05 миллиарда против прибыли на уровне $4,50 миллиарда годом ранее из-за расходов в размере $5,5 миллиарда на создание резервов, обусловленное изменениями в налоговом законодательстве США. Скорректированная прибыль компании составила $5,18 на акцию.