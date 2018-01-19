В Украине обнаружены значительные залежи золота

На Закарпатье нашли несколько месторождений золота.

"Весомый результат получен по поисковой оценке рудопроявлений золота в Раховском районе Закарпатской области. На основе ранее проведенных буровых, горных и лабораторных работ, Раховской геолого-поисковой партией Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных тел Белопотокского рудопроявления в количестве 2,4 тонн. Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, которые направлены на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений", - говорится в пресс-релизе Госслужбы геологии и недр Украины.

Кроме того, в 2017 году Госгеонедра продолжала работы по оценке прогнозных ресурсов метана Львовско-Волынского угольного бассейна по выявлению перспективных структур для подземного выщелачивания калийных солей Предкарпатья.