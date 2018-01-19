Курсы валют в банках Минска на 19 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,009 рубля и составил 1,985 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,011 рубля и составил 1,99 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,43 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,435 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,5 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,52(не изменился).