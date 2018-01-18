Последнее обновление: 18.01.2018 18:33

Украина приняла новый закон о приватизации

Украинский парламент принял законопроект о новых правилах приватизации, выполняя одно из ключевых обязательств, принятых Киевом в рамках $17,5-миллиардной программы Международного валютного фонда.

Правительство рассчитывает благодаря новому закону ускорить продажу более трех тысяч остающихся в госсобственности предприятий, большая часть которых работает убыточно.

“Этот закон дает нам возможность создать десятки тысяч рабочих мест в ближайшее время в Украине, создать условия для серьезного экономического роста”, - сказал премьер-министр Владимир Гройсман перед голосованием.

За принятие документа проголосовали 266 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Закон должен быть подписан президентом и опубликован, прежде чем вступит в силу.

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