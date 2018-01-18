Последнее обновление: 18.01.2018 18:33

Peugeot к 2025 году полностью перейдет на электромобили и гибриды

Французский автоконцерн PSA Peugeot-Citroen к 2025 году оснастит все свои модели электрическими или гибридными двигателями, заявил глава компании Карлос Таварес на автосалоне в Детройте.

"Группа PSA будет на 100% "электрифицирована", - цитирует его выступление CNBC.

Для этого PSA воспользуется технологиями Opel, которую она приобрела у General Motors в прошлом году.

По словам К.Тавареса, автомобили французского концерна появятся на рынке США к 2026 году. Peugeot ушла из США более чем 20 лет назад.

Как ожидается, первой из всех автомобилестроительных компаний от традиционных бензиновых и дизельных двигателей откажется шведская Volvo: с 2019 года на всех новых автомобилях будут гибридные или полностью электрические двигатели.

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