Беларусь по росту цен в ЕАЭС заняла второе место

Беларусь по итогам 2017 года заняла второе место по росту цен среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в прошлом году больше всего выросли цены в Казахстане, где инфляция составила 7,1%. Беларусь с инфляцией 4,6% заняла вторую строчку, третью - Кыргызстан с 3,7%.

Наименьший уровень инфляции в 2017 году был в Армении и России - 2,6% и 2,5% соответственно.

В ЕЭК отметили, что в Беларуси, Казахстане и России темпы роста потребительских цен снизились. В Армении и Кыргызстане дефляция сменилась умеренным ростом цен в результате восстановления экономической активности и внутреннего спроса.