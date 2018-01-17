Volkswagen отчиталась о росте продаж на 4,3% в 2017 году

Volkswagen (VW) отчиталась о росте продаж в 2017 году на 4,3 процента до 10,7 миллиона автомобилей, вероятно, опередив Toyota в гонке за звание крупнейшего в мире автопроизводителя, хотя Renault-Nissan, которая прогнозировала, что выйдет на первое место, пока не опубликовала свои финансовые результаты.

Продажи VW, которая продолжает бороться с последствиями дизельного скандала, в 2017 году достигли исторического максимума благодаря хорошему подъему в Китае, Европе и Южной Америке. Продажи в декабре выросли на 8,5 процента.

Японская Toyota Motor Corp в декабре сообщила, что ждет роста продаж за 2017 год на 2 процента до 10,35 миллиона автомобилей, а за 2018 год - до 10,50 миллиона.

Renault-Nissan пока не обнародовала общие показатели объемов продаж, однако глава Renault Карлос Гон в июле сказал, что альянс готовиться выйти в мировые лидеры по этому показателю.

В 2016 году первое место среди мировых автопроизводителей заняла VW, продав 10,3 миллиона автомобилей. Продажи Toyota составили 10,2 миллиона, а Renault-Nissan - 9,96 миллиона.

VW сообщила, что в декабре продажи в Китае подскочили на 17,8 процента до 460.100 автомобилей. Продаже в Европе выросли на 3,1 процента благодаря Германии, а продажи в США снизились на 5,2 процента.