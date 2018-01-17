Власти РБ резко поднимут цены на топливо, потому что НПЗ скатились в убытки?

На прошлой неделе замглавы концерна «Белнефтехима» огорошил автолюбителей заявлением о необходимости поднятия цен на нефтепродукты.

banki24.by изучили вопрос и нашли крайне печальные факты в отчетности Мозырского НПЗ и Нафтана.

Первым делом зампред Белнефтехима отметил, что на мировом рынке наблюдается рост цен на нефть, которая в себестоимости продукции НПЗ превышает 80%. Это утверждение верно: белорусские НПЗ перерабатывают нефть марки Urals, которая в последнее время только дорожала.

По данным Минфина России, цена смеси Urals взлетела с 45,65 USD за баррель в июне 2017 года до 63,61 USD в декабре 2017-го. Судя по котировкам начала 2018 года, средняя цена Urals за январь будет еще выше, чем месяцем ранее.

Цены на нефтепродукты в Беларуси регулируются государством. Последний раз Белнефтехим повышал розничные цены в октябре-2017. Всего за 2017 год бензин подорожал на 7%, дизтопливо — на 4,9%. Цена сырой нефти, которую покупают НПЗ, выросла за это же время в долларах на 22,1%.

По названным причинам предложение увеличить цены на нефтепродукты на 23% не выглядит таким уж безрассудным. К тому же, на НПЗ давит ежегодный рост ставок акцизов на моторное топливо. Вот и в 2018 году предлагается повысить акцизы на 10%. Впрочем, пока глава государства не подписал соответствующий документ.

Большие финансовые проблемы белорусской нефтепереработки проявились в октябре 2017 года. С этого месяца НПЗ от реализации продукции стали получать одни убытки. И если октябрь еще можно объяснить капремонтами в Мозыре, то в ноябре оба завода работали на полную мощность.

В итоге убыток НПЗ от реализации нефтепродуктов за октябрь-2017 составил 18,9 млн BYN, за ноябрь-2017 — 19,8 млн BYN. Так плохо дела у заводов не шли даже в первом квартале 2017 года, когда Россия резала поставки нефти в ответ на неплатежи Беларуси по газу.

Рентабельность продаж нефтепереработки в октябре составила минус 1,8%, в ноябре-2017 — минус 1,5%. Поскольку на внешние рынки НПЗ продают свою продукцию по мировым ценам, весь «минус» дали продажи внутри Беларуси.

Более того, инсайдеры на условиях анонимности сообщают, что в декабре-2017 и январе-2018 ситуация стала только хуже. Не блещут и другие финансовые показатели НПЗ. Чистый убыток отрасли за октябрь-2017 составил 7,7 млн BYN, за ноябрь-2017 — 28,5 млн BYN.

Это значит, что в октябре убытки от реализации были частично компенсированы доходами от инвестиционной и финансовой деятельности, а в ноябре и по этим строкам НПЗ сработали в «минус». Вероятно, осенью НПЗ дополнительно подкосили отрицательные курсовые разницы.

Ведь именно в четвертом квартале Нацбанк стал гасить панические настроения на бирже через ослабление белорусского рубля к корзине валют.

Справедливости ради стоит отметить, что негативные курсовые разницы мощно повлияли не только на НПЗ. В ноябре реальный сектор показал худший финансовый результат за год, если не брать во внимание июнь.

За ноябрь-2017 экономика за исключением финансовых компаний и банков заработала всего 387,7 млн BYN чистой прибыли против 954,1 млн BYN в октябре. Обрабатывающая промышленность в ноябре-2017 вообще отразила чистые убытки в размере 5,3 млн BYN.

Причем главный негатив дали не НПЗ, а цементные заводы, целлюлозные комбинаты и один из мобильных операторов. Их совокупный убыток за ноябрь можно оценить на сумму до 300 млн BYN. Возможно, кому-то из них власти помогли на излете года.

Что касается НПЗ, то помощь от государства вряд ли пришла. Власти глядят на заводы как на дойных коров бюджета, а не как на получателей дармовых денег. По мнению некоторых чиновников, хватает уже того, что НПЗ разгрузили от излишнего сырья с помощью реэкспорта части нефти.

В таких условиях НПЗ полагаются на собственные и заемные ресурсы. К примеру, в конце декабря Мозырский НПЗ разместил по закрытой подписке облигации на 4,75 года под 4,9% годовых на 52,9 млн EUR. О покупателях ценных бумаг не сообщается.