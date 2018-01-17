Прогнозы Ford на 2017 и 2018 годы не оправдали ожиданий инвесторов

Ford Motor Co во вторник обнародовала прогнозы финансовых результатов за 2017 и 2018 годы, не оправдав ожиданий инвесторов, в отличие от своего конкурента General Motors Co.

Финансовый директор Ford Боб Шэнкс на конференции в Детройте сказал аналитикам, что повышение затрат на сталь, алюминий и другие металлы, а также колебания валютных курсов могут стоить компании $1,6 миллиарда в 2018 году. По его словам, компания принимает меры для снижения расходов, которые будут оказывать максимальное воздействие на финансовые результаты “в 2020 году и позднее”.

“Мы недовольны нашими результатами, - сказал Шэнкс. - Мы с надеждой смотрим в будущее”.

Исполнительный вице-президент Ford Джим Фарли сказал, что для увеличения выручки компания сократит число моделей легковых автомобилей и будет разрабатывать больше грузовиков и внедорожников, чтобы занять более прибыльные сегменты рынка.

Ford также сообщила, что выплатит акционерам дополнительные дивиденды объемом $500 миллионов, или 13 центов на акцию, за первый квартал.

GM во вторник сообщила, что ждет прибыли на акцию за 2017 год у верхней границы обнародованного ранее прогноза в диапазоне $6,00-$6,50 и сохранения прибыли за 2018 год примерно на этом же уровне, пообещав, что в 2019 году показатель вырастет.

Ford сообщила, что ее скорректированная прибыль за 2017 год составит $1,78 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали показатель в $1,83 на акцию. В 2018 году Ford ждет скорректированную прибыль в диапазоне $1,45-$1,70 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют значение в $1,62.