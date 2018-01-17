Последнее обновление: 17.01.2018 13:36

Белорусские автодилеры ждут госпрограмму по стимулированию продаж электромобилей

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) рассчитывает на разработку в стране государственной программы по стимулированию продаж электромобилей.

"Мы надеемся на то, что государство разработает программу стимулирования продаж электромобилей в Беларуси. К сожалению, такой программы на сегодня нет. Но мы рассчитываем, что она будет разработана и анонсирована в ближайшее время", - сказал председатель правления "БАА" Сергей Михневич на пресс-конференции во вторник в Минске.

Как подчеркнул С.Михневич, трендом ближайшего пятилетия станет вывод на рынок Беларуси электромобилей.

"2018-2019 годы станут годами разогрева интереса в странах, где электромобили до этого были непопулярны. А в Беларуси рано или поздно повторяются тренды соседних стран", - отметил он.

По его словам, в ассоциации прогнозируют, что "где -то через три года массовые бренды начнут предлагать электромобили в доступном сегменте".

"Для автодилеров Беларусь важно подготовится к этому тренду, создать определенный информационный фон", - добавил С.Михневич.

В свою очередь, продолжил председатель правления, государство должно поддержать создание соответствующей инфраструктуры в стране.

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) - некоммерческое объединение юрлиц, официально уполномоченных автомобильными компаниями для представления в Беларуси производимых ими автомобильных марок. Начала свою деятельность в 2000 году.

В ассоциацию входят дилеры практически всех представленных на рынке Беларуси марок автомобилей.

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