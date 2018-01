США призывают AT&T прекратить коммерческое сотрудничество с Huawei - источники

Американские законодатели призывают AT&T Inc прекратить коммерческое сотрудничество с китайским производителем телефонов Huawei Technologies Co Ltd и выступают против намерений телекоммуникационного оператора China Mobile Ltd выйти на рынок США из соображений национальной безопасности, сообщили два помощника в Конгрессе.

Администрация президента США Дональда Трампа заняла более жесткую позицию в отношении начатой его предшественником Бараком Обамой политики в отношении КНР, касающейся ряда вопросов - от роли Пекина в сдерживании Северной Кореи до попыток Китая получить доступ к стратегическим отраслям США.

AT&T, второй по величине оператор связи в США, в январе была вынужден отказаться от плана продавать телефоны Huawei после того, как этой идее воспротивились ряд конгрессменов, сообщили источники Reuters.

Власти США также заблокировали несколько китайских сделок поглощения из соображений национальной безопасности, включая предложение Ant Financial о покупке американской MoneyGram International Inc.

Конгресс предупредил, что связи американских компаний с Huawei или China Mobile могут ограничить их возможность сотрудничать с правительством США, сообщил один из чиновников, говоривший на условиях анонимности из-за запрета публично обсуждать данный вопрос.

По словам помощников конгрессменов, сенаторы и члены Палаты представителей, в частности, хотят, чтобы AT&T прекратила сотрудничество с Huawei в отношении стандартов технологии высокоскоростной мобильной связи 5G.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сказал во вторник, что не знает подробностей коммерческого сотрудничества AT&T и Huawei, но выразил надежду, что другие страны обеспечат китайским компаниям справедливые условия работы.

“Мы надеемся, что Китай и США смогут приложить совместные усилия для поддержания здорового и стабильного развития торговых и деловых связей. Эти договоренности будут в интересах обеих сторон”, - сказал Лу на брифинге в Пекине.

China Mobile, крупнейший в мире оператор сотовой связи, не ответил на запрос о комментарии.

AT&T от комментариев отказалась, но сообщила, что не принимала решение о поставщиках 5G.

Американские законодатели, ранее выражавшие беспокойство относительно сделки AT&T и Huawei, либо отказались от комментариев, либо не смогли оперативно ответить на запрос.

Huawei отказалась от комментариев, но ранее на этой неделе сообщила Рейтер, что продает свое оборудование через свыше 45 из 50 ведущих мировых операторов связи и считает конфиденциальность и безопасность клиентов своим главным приоритетом. Специалисты в области национальной безопасности опасаются, что китайские правительственные спецслужбы смогут получить данные с устройства Huawei, например о местонахождении владельца телефона.

США в 2012 году начали расследование в отношении Huawei и ZTE Corp с целью выяснить, могли ли их устройства использоваться для шпионажа иностранным государством и угрожали ли они американской инфраструктуре. Huawei отрицала эти предположения.

Американские законодатели не хотят, чтобы China Mobile получила лицензию для осуществления операций в США, сказали помощники в Конгрессе. China Mobile подала запрос на получение лицензии в 2011 году. Его должна рассмотреть Федеральная комиссия по связи США.

Два члена Палаты представителей от Республиканской партии, Майкл Конауэй и Лиз Чейни, на этой неделе представили законопроект, который запретит американскому правительству заключать контракты с Huawei и китайской компанией по производству телекоммуникационного оборудования ZTE Corp, а также пользоваться их продукцией.