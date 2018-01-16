Последнее обновление: 16.01.2018 18:00

Минск начал регулировать цены на сахар на фоне роста импорта из России

Власти Беларуси ввели временное регулирование цен на белый кристаллический сахар.

Как поясняется в сообщении на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны, регулирование вводится из-за резкого роста импорта, сокращения спроса на сахар белорусского производства и «значительного снижения» объемов национального производства.

Министерство установило с 17 января минимальную цену на сахар, а также размер максимальной торговой надбавки — 15%, следует из сообщения. Власти будут регулировать цены в течение 90 дней, это предельный срок.

В сообщении поясняется, что сахар «относится к одному из параметров национальной продовольственной безопасности» Беларуси. Регулирование цен на сахар не противоречит Договору о Евразийском экономическом союзе: документ предусматривает возможность регулировать цены из соображений национальной безопасности.

Правительство Беларуси 19 декабря прошлого года включило белый кристаллический сахар в перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством. В начале того же месяца Министерство торговли страны установило минимальные цены на импортный и производимый в Беларуси белый сахар. Наименьшая розничная цена с налогом на добавленную стоимость была определена в размере 1,5 рубля.

В конце октября прошлого года российский Минсельхоз обратился к властям Беларуси и Казахстана с предложением не импортировать сахар-сырец и белый сахар из третьих стран и заменить его российским сырьем. Действия российских властей были связаны с избытком сахара на рынке и падением цен на него.

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