Военным разрешили распоряжаться высвобождаемым имуществом стоимостью до 30 тыс. базовых величин - указ

Лукашенко 15 января подписал указ № 20, которым вносятся изменения в указ от 18 ноября 2008 г. «О совершенствовании порядка распоряжения высвобождаемыми материальными ресурсами Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций Республики Беларусь».

"Указ подготовлен в целях упрощения процедуры распоряжения высвобождаемыми материальными ресурсами с учетом сложившейся практики", - говорится в комментарии к документу.

В частности, предоставляется право руководителям государственных органов, имеющих воинские формирования и военизированные организации, самостоятельно принимать решение о реализации имущества стоимостью до 30 тыс. базовых величин (ранее было до 10 тыс. базовых величин). В случае реализации имущества стоимостью более 30 тыс. базовых величин без перехода права собственности решение принимается Советом министров по согласованию с президентом. При реализации имущества стоимостью более 30 тыс. базовых величин с переходом права собственности решение принимается Лукашенко.

Также предоставлено право руководителям государственных органов, имеющих воинские формирования и военизированные организации, самостоятельно принимать решения о безвозмездной передаче высвобождаемого имущества стоимостью до 10 тыс. базовых величин. Решения в отношении имущества выше указанной величины будут приниматься президентом.

В рамках проведения мероприятий по дедолларизации экономики исключается норма о необходимости перечисления в доход бюджета средств в иностранной валюте, полученных от реализации имущества, поскольку она будет осуществляться только за белорусские рубли.

Кроме того, уточняется и дополняется перечень материальных средств, разрешенных к реализации (отчуждению, передаче) на возмездной и безвозмездной основах.

Одновременно с утверждением в новой редакции устава РУП «Белспецконтракт», уполномоченного на реализацию высвобождаемых материальных ресурсов на возмездной основе, уточняется наименование этого предприятия.

Ожидается, что принятие указа позволит повысить оперативность принятия решений о реализации высвобождаемого имущества, сократив запасы неиспользуемых материальных средств и расходы на их содержание.