Последнее обновление: 15.01.2018 17:46

"Газпром" не будет обжаловать решение стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"

"Газпром" не будет обжаловать решение стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о контракте на поставку газа, сообщил журналистам зампред правления концерна Александр Медведев.

Между тем, после того как 31 мая арбитры вынесли промежуточное (отдельное) решение по некоторым принципиальным вопросам, 7 ноября 2017 года ПАО "Газпром" подало в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного (отдельного) решения и его частичной отмене.

В конце декабря было вынесено окончательное решение.

"Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Обжаловать? А зачем?" - сказал А.Медведев журналистам в понедельник в Петербурге.

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