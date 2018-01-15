Фондовый рынок Катара упал на 2,2%

Фондовый индекс Qatar Exchange упал на 2,2% на оказавшихся ложными новостях о якобы совершенном катарскими истребителями перехвате самолета ОАЭ, выполнявшего регулярный рейс в бахрейнскую столицу Манаму, сообщает агентство Bloomberg.
Один из основных индексов ОАЭ - Dubai Financial Market General - потерял 0,5%, однако Abu Dhabi Securities Market General поднялся на 0,4%.
Ранее государственное агентство ОАЭ (WAM) со ссылкой на Общегражданскую авиационную администрацию страны сообщило о перехвате самолета, который следовал обычным маршрутом. Авиакомпания при этом не называлась.
МИД Катара опроверг обвинения в перехвате авиалайнера.
Как сообщалось, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке террористических организаций. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран.
В дальнейшем были прекращены транспортные и экономические связи многих ближневосточных стран с Катаром.
Ранее в январе Катар сообщил, что уведомил ООН о нарушении его воздушного пространства военным самолетом ОАЭ. Инцидент произошел 21 декабря.