Последнее обновление: 15.01.2018 17:46

Фондовый рынок Катара упал на 2,2%

Фондовый индекс Qatar Exchange упал на 2,2% на оказавшихся ложными новостях о якобы совершенном катарскими истребителями перехвате самолета ОАЭ, выполнявшего регулярный рейс в бахрейнскую столицу Манаму, сообщает агентство Bloomberg.

Один из основных индексов ОАЭ - Dubai Financial Market General - потерял 0,5%, однако Abu Dhabi Securities Market General поднялся на 0,4%.

Ранее государственное агентство ОАЭ (WAM) со ссылкой на Общегражданскую авиационную администрацию страны сообщило о перехвате самолета, который следовал обычным маршрутом. Авиакомпания при этом не называлась.

МИД Катара опроверг обвинения в перехвате авиалайнера.

Как сообщалось, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке террористических организаций. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран.

В дальнейшем были прекращены транспортные и экономические связи многих ближневосточных стран с Катаром.

Ранее в январе Катар сообщил, что уведомил ООН о нарушении его воздушного пространства военным самолетом ОАЭ. Инцидент произошел 21 декабря.

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