Лотереи в Китае стабильно набирают популярность

В Китае наблюдается стабильный рост продажи лотерейных билетов, о чем сообщило Министерство финансов КНР. В ноябре 2017 года билеты приобрели на 11.8% больше, чем ранее. При этом сумма, которую китайцы заплатили за возможность попытать успеха в розыгрыше, составила 5,89 миллиардов долларов. По сравнению с прошлым годом, это действительно много.

Стоит отметить то, что различные лотереи отличаются своим ростом. К примеру, билеты на благотворительные розыгрыши, отчисления из которых послужат на улучшение условий детских домов и домов престарелых, а также приютов для животных, в ноябре составили 2,91 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, зафиксирован рост на 8.6%. Наиболее известным примером является фонд «Лотерейное благосостояние», который специализируется на помощи бедным людям. Отчисления ему составляют примерно 35% от общей суммы, полученной от продажи билетов в течение всего года. Таким образом китайцы могут не только удовлетворить свою потребность в азарте и попытать счастья в розыгрыше, но и помочь тем людям, которым не к кому обратиться.

Что же касается спортивных лотерей, которые пользуются гораздо большим успехом у населения, в ноябре жителями Китая было приобретено множество билетов на сумму 2.75 миллиардов долларов. По сравнению с ноябрем 2016 года рост продаж увеличился уже на 15.2%.

Довольно интересная ситуация наблюдается при рассмотрении статистики покупки лотерейных билетов в провинциальной и центральной частях КНР. В столице Китая – Пекине – объем продаж упал на 8% по годовому исчислению. В это же время материковая часть республики наоборот может похвастаться повышением спроса на лотерейные билеты, в том числе и через loterie online. К примеру, в Гуандун – провинции Китая – объем продаж билетов вырос на 11.5%. Учитывая, что речь идет о не региональных частях страны, это действительно большой скачок.

На конец 2017 года главный рынок по продаже лотерей на материковой части Китайской республики находится именно в провинции Гуандун. В целом можно отметить, что за прошедший 2017 год сумма всех проданных билетов составляет 5,81 миллиард долларов. В 2016 году этот показатель был ниже на 6.5%. Второе место по продаже билетов заняла провинция республики Цзянсу: 4,75 миллиарда долларов, рост, по сравнению с предыдущим годом, составил 7.1%. Третье место досталось восточной провинции КНР, имеющей название Шаньдун. Продажи лотерейных билетов на конец 2017 года составили чуть менее чем 4,59 миллиардов долларов. По сравнению с 2016 годом, зафиксирован рост на 4.6%.

Интересным фактом является то, что великобританская Комиссия по азартным играм - или же UKGC – планирует провести реформу относительно лотереи. Представители организации хотят сделать ее как можно более прозрачной и честной для игроков. Так никто не будет сомневаться в возможности выигрыша и его последующего получения.