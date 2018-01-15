Volkswagen увеличил продажи авто в 2017 году до рекорда

Volkswagen в 2017 году увеличил продажи автомобилей на 4,2% - до рекордного уровня в 6,23 миллиона штук.

Как отмечается в пресс-релизе компании, в декабре годовые продажи увеличились на 5,6% и составили 594,1 тысячи автомобилей. Сильнее всего по итогам года продажи выросли в России - на 20,4% до 89,4 тысячи автомобилей.

Наибольшее падение зафиксировано в Германии, где продажи уменьшились на 4,7% до 531,6 тысячи штук.

"Бренд Volkswagen в 2017 году доставил клиентам во всем мире суммарно 6,23 миллиона автомобилей, что стало самым успешным годом в истории компании. Китай, крупнейший единый рынок, является главным драйвером этого позитивного развития", - отмечается в релизе.

По итогам ушедшего года продажи в Китае выросли на 5,9% и составили 3,18 миллиона автомобилей.