Всемирный банк может пересчитать Doing Business за 4 последние года

Главный экономист ВБ Пол Роумер в интервью The Wall Street Journal сказал, что хотел бы пересчитать показатели стран в Doing Business как минимум за период последних 4 лет, когда в методике рейтинга, который оценивает страны по условиям для ведения бизнеса, произошли масштабные изменения.

Он сказал, что руководство Всемирного банка поддерживает это решение.

Экономист принес личные извинения Чили, показатели которой в рейтинге менялись особенно сильно и, возможно, под влиянием политических предпочтений сотрудников банка. По его словам, ВБ начинает процесс пересмотра предыдущих отчетов и покажет, как выглядели бы показатели стран без изменений в методологии.

В заявлении Всемирного банка, которое вышло в субботу, подчеркивается, что за годы своего существования в Doing Business вносились различные изменения с целью улучшения его методологии. Все эти изменения детально обсуждались с участием отдельных стран, академического сообщества, практиков, сотрудников банка. Банк применяет ко всем странам одинаковый подход, подчеркивается в заявлении.

Президент Чили Мишель Бачелет написала в Twitter, что "очень озабочена" произошедшим с позициями страны в рейтинге и что правительство страны намерено потребовать от банка проведения "полного расследования".

С 2006 года место Чили в рейтинге менялось с 25-го до 57-го, при этом изменения в методологии привели к тому, что позиции страны по ряду критериев упали на десятки позиций, причем произошло это именно в период президента-социалиста М.Бачелет.

Если бы банк продолжал использовать прежнюю методологию, рейтинг не показал бы ухудшения условий ведения бизнеса в стране в период президентства М.Бачелет, сказал П.Роумер.

Известный американский экономист П.Роумер был назначен на должность главного экономиста Всемирного банка в 2016 г. Он уже критиковал своих новых коллег, потребовав от их, в частности, большей ясности в экономических оценках и прогнозах.

Все последние годы составлением рейтинга руководил бывший профессор Чилийского университета Аугусто Лопес-Кларос, в этом году он находится в учебном отпуске. Он заявил The Wall Street Journal, что обвинения в том, что методологические изменения в рейтинге были направлены против Чили, ничем не обоснованы.

Согласно майским указам, перед Россией стоит цель войти в первую двадцатку стран рейтинга Doing Business в 2018 году. В прошлом году Россия заняла 35-е место против 40-го в 2016 г., всего шесть лет назад Россия занимала 120-е место.

Авторы рейтинга в последние годы постоянно пересчитывали его задним числом. Из-за этого, например, в 2016 г. Россия формально поднялась с 51-го места на 40-е, но после пересчета "старая" позиция РФ оказалась 36-й (и, соответственно, новый результат можно было считать как регрессом, так и продвижением вперед).

Доклад Doing Business публикуется уже 15 лет. Авторы исследования ранжируют 190 стран по 10 критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства.