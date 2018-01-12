Последнее обновление: 12.01.2018 17:10

Мясникович хочет новых химпроизводств в Беларуси

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович инициирует создание в Беларуси новых химпроизводств. Об этом он заявил в интервью журналу "Беларуская думка".

Мясникович отметил, что в Беларуси производство и переработка полимерных материалов является крупной отраслью химической промышленности, однако отечественные предприятия сильно зависимы от импорта базовых компонентов и производят, как правило, полуфабрикат.

"Это влияет на их конкурентоспособность и эффективность продаж. Многие полиэфирные материалы, полипропилен, стирол и другие, а также сополимеры на их основе закупаются нашей страной за рубежом сотнями тысяч тонн оценочно на сумму более $2 млрд в год", - сказал он.

С учетом этого максимальное расширение собственных производственных мощностей надо ставить как стратегическую задачу, считает Михаил Мясникович.

"Эффективно ее решить можно, как мне представляется, в рамках национального проекта - по созданию в Беларуси перспективных композиционных материалов и их производств для конкретных потребителей. Прежде всего речь идет о создании новых производственных мощностей, которые смогут в основном обеспечить сырьем наших производителей химических волокон, нитей и тканей, а те в свою очередь за счет развития производств будут выпускать, как правило, не полуфабрикат, а готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью для различных отраслей экономики, - пояснил Мясникович. - По моей просьбе, а фактически в соответствии с поставленной научной задачей, профильные ученые подготовили соответствующий доклад, который принципиально поддержан концерном "Белнефтехим", Министерством экономики, Белорусским государственным технологическим университетом".

Поскольку проект потребует привлечения серьезных финансовых ресурсов, то возможна и, по мнению Мясниковича, рациональна его реализация совместно с российскими партнерами. Это мог бы быть масштабный и системный проект Союзного государства, считает он.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование