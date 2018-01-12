Беларусь снизила экспортные цены на "молочку"

Минселхозпрод снизило с 12 января минимальные рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции.

Как сообщает ведомоств, цены установлены в российских рублях за 1 кг на условиях FCA (100% предоплата): молоко сухое обезжиренное «Экстра» – 130 (ранее 140); молоко сухое обезжиренное «Стандарт», сухой молочный продукт, молочно-сывороточный концентрат – 125 (ранее 135); молоко сухое частично обезжиренное и цельное и сухие молочные продукты жирностью выше 1,5% – 195 (ранее 205); масло 72,5% – 280 (ранее 310); масло 82,5% – 320 (ранее 350); сыры, сырные продукты жирностью 45% и ниже – 265 (ранее 285); сыры, сырные продукты жирностью выше 45% – 270 (ранее 290).