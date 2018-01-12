В Беларуси совершенствуют порядок контроля проезда тяжеловесного транспорта

Лукашенко 11 января подписал указ № 14 «О системе динамического взвешивания», сообщает его пресс-служба.

"Документ принят в целях совершенствования порядка осуществления контроля за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования", - говорится в комментарии.

Указ предусматривает передачу системы динамического взвешивания, созданную в рамках реализации проекта «Усовершенствование и модернизация автомобильной дороги», в оперативное управление госучреждению «Белавтострада».

Созданная система динамического взвешивания позволяет, не останавливая транспортный поток, определять транспортные средства, движущиеся с превышением допустимых весовых параметров.

В дальнейшем соответствующие сведения будут направляться госучреждению «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», которое будет использовать их при осуществлении контроля за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.

Система позволит обеспечить постоянный мониторинг всех транспортных средств на предмет превышения допустимых весовых параметров в движении и останавливать только имеющие по предварительным данным превышение допустимых весовых параметров.