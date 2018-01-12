В Беларуси определились со списком элитного алкоголя для импорта в 2018 году

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило перечень алкогольных напитков, на импорт которых в 2018 году не распространяется исключительное право государства.

Согласно постановлению МАРТ №64 от 29 декабря 2017 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, в список вошли 22 наименования французского шампанского (Moet & Chandon, Dom Perignon, Louis Roederer Cristal, G.H.Mumm, Perrier-Jouet, Вollinger и др.), 52 наименования коньяков, выдержанных более 10 лет (Hennessy, Martell, Camus, Courvoisier, Frapin и др.), 98 наименований виски (Jack Daniel's, Grant's, Aberlour, The Glenlivet, Royal Salut и др.), 31 наименование рома (Bacardi, Havana, Varadero, Angostura и др.), четыре наименования джина (Beefeater London Dry Gin, Gordon's London Dry Gin, Bombay Sapphire и Seagram's Extra Dry Gin).

Кроме того, в перечне присутствуют виноградные вина, для которых определена минимальная цена на складе производителя в размере не менее 10 евро за одну бутылку (0,75 л).