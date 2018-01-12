Последнее обновление: 12.01.2018 12:47

Порядок реализации «Промагролизингом» техники для АПК продлили на бессрочный период

Порядок финансирования закупок организациями АПК и других отраслей страны современной техники и оборудования по договорам финансовой аренды через ОАО «Промагролизинг», предусмотренный указом № 146 от 2 апреля 2015 года, продлен на бессрочный период. Соответствующий указ № 13 подписан 11 января.

«Дальнейшая реализация норм указа № 146 будет способствовать стабилизации финансово-экономического состояния организаций – производителей техники и оборудования, стимулировать внутренний спрос, а также позволит решить задачу по оснащению на льготных условиях техникой и оборудованием предприятий различных секторов экономики республики», - говорится в комментарии к документу.

Также уточняются нормы указа № 146 с учетом практики их применения в отношении функционирования уже открытых специальных счетов организаций АПК.

Устанавливается, что в качестве источника финансирования расходов на уплату утилизационного сбора и ввозного налога на добавленную стоимость при приобретении техники у нерезидентов Беларуси определяются авансовые платежи по договорам финансовой аренды.

Кроме того, организациям АПК предоставляется возможность направления в 2018-2023 годах на погашение задолженности за поставленную РО «Белагросервис» на условиях лизинга технику соответствующих средств местных бюджетов, предоставляемых им в виде прямых выплат и субсидий.

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