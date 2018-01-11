Последнее обновление: 11.01.2018 16:56

Экономика Германии в 2017 году продемонстрировала рекордный рост

Экономика ФРГ продолжает расти уже восьмой год подряд. Об этом свидетельствуют основные макроэкономические итоги 2017 года, которые в четверг, 11 января, приводит Федеральное статистическое ведомство (Destatis).

Так, объем валового внутреннего продукта (ВВП) увеличился на 2,2 процента по сравнению с 2016 годом - это рекордные темпы за последние шесть лет. Если же сопоставлять со средним показателем в 1,3 процента за минувшие десять лет, то прирост оказался выше почти на один процентный пункт.

Основным катализатором положительной динамики оказалось внутреннее потребление. Расходы на удовлетворение личных потребностей увеличились по сравнению с 2016 годом на 2,0 процента, на государственное потребление - на 1,4 процента, что ниже среднестатистических данных по этой статье валового национального дохода.

Высокая производительность экономики поддерживалась, в частности, и за счет рекордной со времен объединения Германии численности занятого экономически активного населения: 44,3 млн человек.

Профицит консолидированного бюджета германской федерации, ее земель, коммунальных образований и касс социального страхования в минувшем году составил 38,4 млрд евро. Тенденция к достижению положительного платежного баланса общественных бюджетов ФРГ отмечается уже четвертый год подряд.

В 2016 году занимавший пост министра финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) выступал с предложением использовать бюджет ФРГ для уменьшения государственного долга.

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