Последнее обновление: 11.01.2018 16:56

ЦБ Узбекистана займется поддержанием стабильности цен вместо контроля над обменными курсами

Центробанк Узбекистана сфокусируется на поддержании стабильности цен вместо управления обменными курсами, говорится в опубликованном в четверг указе президента страны Шавката Мирзиёева, что приблизит монетарную политику к западным стандартам.

Ранее главной целью центробанка Узбекистана было сохранение стабильности национальной валюты сума, которого регулятор добивался посредством комплекса мер, направленных на контроль над обменными курсами.

В сентябре правительство Мирзиёева отменило большинство ограничений на валютном рынке, разрешив обменивать сум по рыночному курсу, что, скорее всего, поддержит деловую активность и увеличит иностранные инвестиции.

Президентский указ лишил правительство полномочий контролировать деятельность центробанка. Теперь регулятор должен отчитываться только перед верхней палатой парламента.

Эти меры - часть масштабных реформ, проводимых Мирзиёевым с целью оживить экономику, стагнировавшую в президентство Ислама Каримова, который руководил Узбекистаном на протяжении 27 лет и скончался в сентябре 2016 года.

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