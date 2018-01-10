Нефтяной фонд Норвегии планирует вложения в непубличные компании

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире с активами на $1,1 трлн, собирается начать вложения в непубличные компании.

На этой неделе Norges Bank Investment Management (NBIM), отвечающая за управление Нефтяным фондом, официально рекомендовала норвежским властям дать добро на столь существенное изменение стратегии. В письме NBIM Министерству финансов Норвегии отмечается, что для начала фонду следует вкладываться в фонды прямых инвестиций или совместно с ними, чтобы снизить риски.

На данный момент норвежский пенсионный фонд может инвестировать только в акции зарегистрированных на бирже компаний, причем доля в каждой из них не может превышать 10%. В письме NBIM рекомендуется установить более высокий порог для непубличных компаний.

Теперь Минфин проведет собственное исследование по этому вопросу, а затем обнародует итоговое предложение парламенту Норвегии, который и будет принимать решение.

Госфонду Норвегии принадлежат доли примерно в 9 тыс. компаний по всему миру, средний размер участия - 1,5%. Наибольшую долю в акциях фонда составляют бумаги Nestle SA и Apple Inc. Самые значительные вложения в бонды приходятся на гособлигации США, Германии и Японии.