Последнее обновление: 10.01.2018 18:15

Доходность бондов выросла после новости о возможной приостановке покупки UST Китаем

Доходность индикативных гособлигаций США поднялась до многомесячных максимумов в среду после сообщений о том, что китайские чиновники рекомендовали приостановить или прекратить покупку американских госбондов.

Доходность 10-летних американских облигаций выросла до десятимесячного пика и составила 2,59 процента на торгах в Европе, а за день выросла на 4 базисных пункта, спровоцировав снижение доллара к иене до шестинедельного минимума.

“Недавний скачок доходности вызван новостью о том, что китайские чиновники рекомендовали снизить объём покупки американских гособлигаций за китайские валютные резервы”, - сказал стратег Mizuho Антуан Буве, ссылаясь на сообщение Bloomberg.

Доходность 10-летних немецких гособлигаций выросла до максимума с момента октябрьской встречи ЕЦБ, когда члены руководства регулятора впервые сказали о продлении программы выкупа активов, а один из трейдеров сказал, что причиной такой динамики стало большое предложение облигаций.

Ряд факторов способствовал росту доходности американских госбондов в последние недели - глобальный рост экономики и цен на нефть заставили инвесторов думать, что крупные мировые центробанки могут свернуть программы стимулирования раньше, чем предполагалось.

Некоторые инвесторы полагают, что сокращение объёма покупок облигаций Банком Японии на этой неделе может быть ещё одним свидетельством этого процесса.

Аналитики также сказали, что повсеместный рост доходности укрепляет предположения инвесторов о том, что на рынке облигаций начнётся “медвежий” период.

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