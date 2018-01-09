Последнее обновление: 09.01.2018 17:44

Алжир запретил ввоз около 900 видов различных товаров

Власти Алжира ввели временное эмбарго на ввоз в страну около девятисот видов различных товаров.

По данным Reuters, целью запрета является сокращение внешнеторгового дефицита Алжира, причиной возникновения которого стало падение мировых цен на нефть и газ, составляющие основу местного экспорта.

«Приостановка импорта этих продуктов является временной мерой и будет постепенно отменяться», - говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Reuters.

В соответствии с ним в список товаров, импорт которых в Алжир запрещен с 7 января 2018 года, попали все овощи за исключением чеснока, некоторые виды фруктов и мясных продуктов, сыры, шоколад, бутилированная вода, соки, а также непродовольственные товары — от мобильных телефонов до строительных материалов.

По данным таможенной службы Алжира, по итогам первых десяти месяцев 2017 года стоимость ввезенных в страну товаров на $9,5 млрд превысила доходы от экспорта. Несмотря на увеличение последних на фоне некоторого повышения мировых цен на нефть и газ, экспорт из Алжира по-прежнему не покрывает расходов на закупку товаров за границей. В последний раз сальдо торгового баланса Алжира было положительным в 2014 году.

Дефицит продовольственных товаров, которым грозит введение эмбарго, власти Алжира рассчитывают покрыть, увеличив сельхозпроизводство внутри страны.

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