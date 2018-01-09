Власти Крыма заявили о необходимости продажи всех винзаводов

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов считает, что полуострову выгодна продажа винодельческих предприятий. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в конце декабря.

«Я сторонник того, чтобы продать их все (винодельческие предприятия Крыма), тем более, что у нас эффективно работающих государственных мощностей по этому направлению нет и вряд ли будут. Все равно система мотивации совсем другая, я не верю, что мы этот процесс в сфере госуправления при нынешнем качестве и количестве подготовленных кадров сможем выстроить», – сказал Аксенов, которого цитируют Крым. Реалии.

Он также добавил, что владение винодельческим предприятием частным лицом государству более выгодно.

«Частник все-таки более заинтересован. Тем более, государство получает от всех этих продаж двойную выгоду: и деньги в бюджет, и у нас появляется крупный налогоплательщик, который путем вложения инвестирует… Мы еще должны и на это ориентироваться», – сказал Аксенов.

20 декабря российские информагентства распространили информацию, что петербургская компания «Южный проект», которая является структурой банка «Россия», приобрела 100 процентов акций винзавода «Новый свет» за 1,5 миллиарда российских рублей.

«Новый свет» основал в 1878 году князь Лев Голицын как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении Новый Свет. Завод расположен на 11 гектарах земли.

После аннексии Россией Крыма украинское государственное предприятие «Завод шампанских вин «Новый Свет» было «национализировано» российскими властями полуострова. Украина сохранила за собой торговую марку «Новый Свет», игристое вино под этим брендом разливали на заводе в Харькове.