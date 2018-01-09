Трамп решил увеличить экспорт оружия ради роста рабочих мест

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новый план «покупай американское», призывающий военных атташе и дипломатов помогать привлекать в оборонную индустрию зарубежные инвестиции.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, в феврале Трамп намерен сообщить об изменениях в правилах экспорта оружия, облегчающих закупки для других стран.

Инициатива касается разных видов продукции — от беспилотных летательных аппаратов до военных кораблей и артиллерии.

Главное изменение в том, что сотрудники посольств по всему миру будут действовать как представители оборонных подрядчиков. Какие именно инструкции им будут даны, пока не ясно.

Агентство отмечает, что это является одним из шагов на пути к снижению торгового дефицита и росту рабочих мест для американцев, обещанных Трампом во время предвыборной кампании.

4 января стало известно, что США прекратили поставку оружия Пакистану. Причиной стали недостаточные усилия Исламабада в борьбе с международным терроризмом и, в частности, движением «Талибан» (запрещено в России). Пресс-секретарь Пентагона Хезер Науэрт отметила, что решение может быть пересмотрено, если Пакистан изменит позицию.