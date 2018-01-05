Совмин установил порядок госаккредитации специализированных депозитариев выделенных активов

Постановлением правительства от 29 декабря 2017 года №1035 утверждено положение о порядке и условиях государственной аккредитации на осуществление деятельности специализированного депозитария выделенных активов.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, депозитарии, претендующие на проведение деятельности специализированного депозитария выделенных активов, должны отвечать ряду требований. Например, осуществлять депозитарную деятельность в течение не менее трех лет до даты представления документов для государственной аккредитации; не иметь фактов приостановления действия либо отзыва специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в течение не менее трех лет до даты представления документов для госаккредитации.

Проводить государственную аккредитацию будет Министерство финансов. За Минфином также закреплена обязанность по формированию и ведению реестра выданных свидетельств о госаккредитации. Информация из реестра будет размещаться на официальном сайте ведомства не позднее рабочего дня, следующего за днем их внесения в реестр.

В документе прописаны также основания для прекращения госаккредитации: заявление специализированного депозитария в произвольной форме; прекращение действия либо аннулирование лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам; неустранение нарушений требований к порядку осуществления деятельности специализированного депозитария, установленных законодательством; невыполнение нормативов безопасного функционирования, установленных банковским законодательством; принятие решения о ликвидации специализированного депозитария.

Информация о прекращении госаккредитации вносится в реестр в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Основные положения постановления вступают в силу с 1 июля 2018 года, остальные - после его официального опубликования.-