Последнее обновление: 05.01.2018 13:17

В Беларуси сократили перечень применяющих чек-листы контролирующих органов

Постановлением Совмина от 29 декабря 2017 года №1029 скорректирован перечень контролирующих органов, применяющих чек-листы.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, утверждена новая редакция перечня контролирующих (надзорных) органов и сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы). Теперь в него включено 12 наименований контролирующих органов (ранее их было 13).

Среди них - Национальный банк, местные исполнительные и распорядительные органы. Из перечня исключены Управление делами Президента Беларуси, Министерство внутренних дел, Государственный комитет судебных экспертиз. На Министерство труда и социальной защиты возложена обязанность по разработке и утверждению формы контрольных списков вопросов (чек-листов) в сфере надзора за соблюдением законодательства о занятости населения и пенсионном обеспечении.

Местные исполнительные и распорядительные органы будут применять данные формы при осуществлении надзорной деятельности и обеспечивать их размещение на своих официальных сайтах.

Основные положения постановления вступили в силу с 1 января 2018 года, остальные вступят в силу со дня его официального опубликования.

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