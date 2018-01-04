Последнее обновление: 04.01.2018 11:42

СМИ узнали о планах Трампа разрешить бурение в Атлантике и Арктике

Администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить продажу новых прав на бурение нефтяных и газовых скважин в акваториях Атлантического океана, Северного Ледовитого океана и восточных частей Мексиканского залива, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с программой, которую намерен представить Белый дом.

По данным агентства, рассматривается вариант и с продажей прав в Тихом океане.

Официально о плане будет объявлено в ближайшие дни, но его содержание может измениться после публичных обсуждений и экологической оценки, отмечает агентство. Законодательные органы штатов на западном побережье США, в частности Калифорнии, Орегона и Вашингтона, выступают против продажи новых прав на бурение.

С другой стороны, этот план отвечает интересам нефтедобытчиков, которые лоббировали вопрос продажи прав на бурение в Атлантическом океане в Министерство внутренних дел США. Также они просили президентскую администрацию начать продажу прав на бурение в водах к северу от Аляски и к востоку от Мексиканского залива. Действующее законодательство США запрещает продажу прав до 2022 года.

Хотя прямого запрета на бурение нефти и газа в водах США нет, такая деятельность может вестись только на основании аренды участков у правительства страны. Право на аренду выдается в соответствии с пятилетним планом правительства.

Предыдущий президент США Барак Обама в конце декабря 2016 года запретил бурение новых скважин в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Запрет был введен на неопределенный срок. В марте следующего года новая администрация объявила о планах сдавать в аренду участки месторождений в Мексиканском заливе.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование