СМИ узнали о планах Трампа разрешить бурение в Атлантике и Арктике

Администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить продажу новых прав на бурение нефтяных и газовых скважин в акваториях Атлантического океана, Северного Ледовитого океана и восточных частей Мексиканского залива, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с программой, которую намерен представить Белый дом.

По данным агентства, рассматривается вариант и с продажей прав в Тихом океане.

Официально о плане будет объявлено в ближайшие дни, но его содержание может измениться после публичных обсуждений и экологической оценки, отмечает агентство. Законодательные органы штатов на западном побережье США, в частности Калифорнии, Орегона и Вашингтона, выступают против продажи новых прав на бурение.

С другой стороны, этот план отвечает интересам нефтедобытчиков, которые лоббировали вопрос продажи прав на бурение в Атлантическом океане в Министерство внутренних дел США. Также они просили президентскую администрацию начать продажу прав на бурение в водах к северу от Аляски и к востоку от Мексиканского залива. Действующее законодательство США запрещает продажу прав до 2022 года.

Хотя прямого запрета на бурение нефти и газа в водах США нет, такая деятельность может вестись только на основании аренды участков у правительства страны. Право на аренду выдается в соответствии с пятилетним планом правительства.

Предыдущий президент США Барак Обама в конце декабря 2016 года запретил бурение новых скважин в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Запрет был введен на неопределенный срок. В марте следующего года новая администрация объявила о планах сдавать в аренду участки месторождений в Мексиканском заливе.