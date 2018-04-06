Последнее обновление: 06.04.2018 15:45

Таксовая стоимость на отпускаемую на корню древесину в 2018 году не изменилась

Постановлением Совета министров № 1033 от 28 декабря 2017 года определена таксовая стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2018 году.

Согласно документу, она остается прежней.

Так, такса первого разряда за 1 плотный куб. м крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы, как и в 2017 году будет составлять Br19,82, березы (кроме березы карельской) - Br6,55, дуба, ясеня и клена - Br68,52.

Таксы – своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).

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