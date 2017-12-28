В Беларуси таки есть нефть: открыли два новых месторождения

В Беларуси открыты два новых нефтяных месторождения - Восточно-Макановичское и Западно-Гировское.

Как сообщает РУП "ПО "Белоруснефть", оба находятся в Речицком районе Гомельской области.

Согласно информации, на Восточно-Макановичском месторождении нефть нашли на глубине в 4,2 тыс. м в результате бурения поисково-разведочной скважины. При испытании в открытом стволе получен приток дебитом более 10 м3/сут (8,7 тонн в сутки).

"По предварительным подсчетам, геологические запасы на месторождении оцениваются в 876 тыс. тонн, извлекаемые - в 389 тыс. тонн", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время на месторождении ведутся работы по обустройству скважины, в январе начнется ее эксплуатация.

Западно-Гировское месторождение стратиграфически приурочено к отложениям семилукского горизонта и относится к Западно-Александровскому полиблоку Речицко-Вишанской тектонической ступени Северной структурной зоны Припятского прогиба.

По данным Белстата, в январе-ноябре 2017 года в Беларуси добыто 1,5 млн тонн нефти (на 0,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года).