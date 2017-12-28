Беларусь с 1 января повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 января 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению Совмина №1007 от 27 декабря 2017 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 105 долларов до 111,4 доллара за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 57,7 доллара до 61,2 доллара за 1 т, на товарные бензины – с 31,5 доллара до 33,4 доллара за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 33,4 доллара за 1 т (была 31,5 доллара). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин повышались 1 декабря.