Последнее обновление: 28.12.2017 14:18

Беларусь с 1 января повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 января 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению Совмина №1007 от 27 декабря 2017 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 105 долларов до 111,4 доллара за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 57,7 доллара до 61,2 доллара за 1 т, на товарные бензины – с 31,5 доллара до 33,4 доллара за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 33,4 доллара за 1 т (была 31,5 доллара). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин повышались 1 декабря.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование